Знаменитая С-400 ловит ракеты, как российские футболисты — мячи — Подоляк 11 июля, 12:33 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что знаменитая С-400 ловит ракеты, как российские футболисты — мячи.

«Россия хотела доказать, что у нее „вторая армия мира“. Все увидели: армия мародеров, террористов и насильников», — написал он в Telegram.

Подоляк добавил, что страна-агрессор хотела показать, что у нее есть мощный ВПК.

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«Россия хотела показать, что у нее есть мощный ВПК — #аналоговнет. Все увидели: знаменитая С-400 ловит ракеты, как российские футболисты — мячи. Все еще идет по плану, не правда ли?» — написал он.

За сутки, 10 июля, на Южном направлении, украинские защитники уничтожили 38 оккупантов, а также десять единиц техники и два склада боеприпасов.

Советник руководителя МВД Антон Геращенко сообщал, что из-за использования ВСУ системы РСЗО HIMARS среди российских производителей оружия разразился скандал. Причиной стало то, что С-400 не смогли сбить ни одну ракету HIMARS.



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