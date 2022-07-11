Знаменитая С-400 ловит ракеты, как российские футболисты — мячи — Подоляк

11 июля, 12:33
Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что знаменитая С-400 ловит ракеты, как российские футболисты — мячи.

«Россия хотела доказать, что у нее „вторая армия мира“. Все увидели: армия мародеров, террористов и насильников», — написал он в Telegram.

Подоляк добавил, что страна-агрессор хотела показать, что у нее есть мощный ВПК.

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https://twitter.com/Podolyak_M/status/1546418126677491713
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«Россия хотела показать, что у нее есть мощный ВПК — #аналоговнет. Все увидели: знаменитая С-400 ловит ракеты, как российские футболисты — мячи. Все еще идет по плану, не правда ли?» — написал он.

https://www.youtube.com/embed/JXb5RRJIIUk

За сутки, 10 июля, на Южном направлении, украинские защитники уничтожили 38 оккупантов, а также десять единиц техники и два склада боеприпасов.

Советник руководителя МВД Антон Геращенко сообщал, что из-за использования ВСУ системы РСЗО HIMARS среди российских производителей оружия разразился скандал. Причиной стало то, что С-400 не смогли сбить ни одну ракету HIMARS.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Михаил Подоляк Война России против Украины

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