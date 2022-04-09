Подоляк сообщил, сколько ЕС заплатил России за энергоносители в течение 40 дней войны в Украине 9 апреля, 17:06 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Европейский Союз перечислил России 37 млрд евро за поставленные энергоносители в течение 40 дней, пока Россия ведет войну против Украины.

Война России против Украины — главные события 9 апреля

Об этом сообщил в Telegram советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«37 млрд евро для России за энергоносители в течение первых 40 дней смертоносной войны в Украине … Мало того, что у Украины объективно не было такого объема вооружений, как у страны-агрессора, так еще и каждый день россияне получают прямые объемные платежи от европейцев для финансирования дополнительных поставок ракет и снарядов на поля боя», — написал Подоляк.

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Он также назвал санкции европейских партнеров «недоработанными».

«Нет реального отключения от SWIFT ключевых российских банков, нет тотального ареста имущества членов правящей партии Единая Россия, нет прямого и косвенного эмбарго на энергоносители», — отметил советник главы ОП.

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По словам Подоляка, такая позиция ЕС стимулирует россиян к расширению военных действий на территории Украины и к более массовому уничтожению украинцев.

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