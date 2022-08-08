Каждый шаг РФ в сторону псевдореферендумов должен вызвать увеличение поставок оружия Украине со стороны Запада — Подоляк 8 августа, 11:18 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что каждый шаг РФ в сторону псевдореферендумов должен вызвать увеличение поставок оружия со стороны Запада.

"Каждый шаг России в сторону псевдореферендумов на оккупированных территориях должен вызвать увеличение поставок оружия со стороны Запада", - написал он в Twitter.

По его словам, Кремль проверяет готовность мира «проглотить» аннексию и не видит сопротивления.

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"Агрессор должен понимать цену каждого шага. Красные линии должны быть очерчены», – написал он.



В конце июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендумы о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.



В Белом доме заявляли, что российские оккупанты готовятся к аннексии территорий, захваченных после 24 февраля, и хотят повторить те же схемы с псевдореферендумами, что и в 2014 году.



Украинская разведка и СБУ также фиксируют подготовку оккупантов к проведению фиктивных «референдумов».

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