«Высшая степень расстройства личности». Подоляк резко ответил Пескову, который начал шантажировать Украину 24 ноября, 17:47 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

В четверг, 24 ноября, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил пресс-секретарю российского диктатора Владимира Путина Дмитрию Пескову, что призывать к миру, направляя ракеты на мирные города — высшая степень расстройства личности.

«Призывать к миру, направляя ракеты на мирные города, — высшая степень расстройства личности. Напомню Пескову: это Россия вторглась и может остановить войну хоть сейчас. Надо не запускать ракеты/вывести войска. Или не хватает интеллекта для установления причинно-следственных связей?», - написал он в Twitter.

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Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков на фоне массированных ракетных ударов начал шантажировать Украину и заявил, что «руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло, урегулировать ситуацию, выполнить требования российской стороны и прекратить все возможные страдания местного населения».

Украина шаг за шагом восстанавливает электро-, водо- и теплоснабжение после массированного ракетного удара по критической инфраструктуре, который Россия нанесла в среду, 23 ноября.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе типа Ланцет.