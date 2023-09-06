«Абсолютно недееспособный». Подоляк резко ответил на неадекватные заявления Путина о еврейском происхождении Зеленского 6 сентября, 07:29 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на слова российского диктатора Владимира Путина касательно еврейского происхождения президента Украины Владимира Зеленского.

«Человек, который не пользуется телефоном или компьютером, призывает посмотреть, что «пишут евреи в Интернете о президенте Зеленском», — написал он в Twitter во вторник, 5 сентября.

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По словам Подоляка, Путин, который сознательно отдает приказ ракетно атаковать чужую страну, массово убивать, насиловать, похищать детей, уничтожать города и села, предлагает новое оправдание своей внутренней неадекватности.

Советник главы Офиса президента добавил, что заявления Путина — это подтверждение того, что он «живет в своем собственном мире, искусственном пузыре, изолированном от реальности», а «это означает, что он абсолютно недееспособен и с ним невозможно договориться».

«Путин не является рациональным деятелем, который стоит инвестиций в долгосрочные партнерства: это должно быть понятно игрокам во всех частях мира», — подчеркнул он.

По словам Подоляка, Ближний Восток также должен избавиться от своих иллюзий и наконец осознать, что фашизм реанимирован в российской обертке.

5 сентября диктатор Путин разразился порцией пропаганды о еврейском происхождении Владимира Зеленского. Диктатор заявил, что «западные кураторы поставили во главе современной Украины этнического еврея», чтобы «прикрыть античеловеческую сущность» Киева. Он также сказал, что «этнический еврей прикрывает героизацию нацизма».

В МИД Украины ответили, что заявление Путина — это очередное проявление глубоко укоренившегося антисемитизма российских элит.

Это не первое антисемитское заявление диктатора РФ. В июне 2023 года Путин заявил, якобы со ссылкой на своих «друзей-евреев», что Зеленский «не еврей, а позор еврейского народа».

Тогда главный раввин Украины Моше Реувен Асман ответил кремлевскому диктатору, что гордится президентом Зеленским.

