Конкретной даты не было. Мы не знали, что Путин нападет на Украину 24 февраля — Подоляк 9 марта, 15:46 Цей матеріал також доступний українською Харьков после российского вторжения (Фото:REUTERS/Oleksandr Lapshyn)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинская власть раньше времени не знала, что 24 февраля Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом сообщает Украинская правда.

«Нет, конкретной даты 24 февраля не было. Дат было много: 20, 22, 16 февраля. Американцы тоже не могли знать конкретное время и это не вопрос к их разведке», — сказал он.

По его словам, информационная кампания о том, что Россия может напасть началась с конца октября 2021 года.

«Для нас это было немного странно. Они все это нагнетали, особенно в декабре и в январе, но никаких действий превентивного характера никто не предпринимал. То есть все действия, которые сейчас наши партнеры предпринимают, можно было предварительно частично предпринимать — и тогда Россия могла бы оценить тот объем проблем с экономической точки зрения», — сказал он.

Подоляк заявил, что когда украинская власть эту информацию получала, в Украине разведка тоже работала.

«Мы это видели — готовили управленческую инфраструктуру для военного положения. Но мы понимали, что если мы начнем в таком же объеме медийно давить на людей, то панические настроения будут такими, что мы не удержали бы ситуацию. Война войной, но до войны мы полностью сломали бы всю экономику и сегодня нам было бы намного сложнее. А так выяснилось, что мы экономически и управленчески готовы ко всему», — сказал он.

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