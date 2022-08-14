«Не волнуют массовые убийства». Подоляк объяснил, зачем нужны визовые ограничения для граждан России

14 августа, 11:45
Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что визовые ограничения для граждан России нужны, потому что их не волнуют массовые убийства в Украине.

«Зачем нужны визовые ограничения для граждан России? Полгода войны доказали: их не волнуют массовые убийства, разрушенные города, ядерный шантаж, Буча или Мариуполь», - написал он в Twitter.

Видео дня

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1558726614070034432

По его словам, только разговоры о потере виз смогли вернуть к осознанию войны и ответственности.

" А это первый шаг... к российскому бунту", - написал он.

НВ
Фото: НВ

Чехия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, предложит рассмотреть вопрос запрета выдачи виз россиянам на неформальной встрече глав МИД в конце августа.

Идея полного запрета на въезд в западные страны для россиян находит все больше сторонников: помимо Украины, такие призывы озвучивают европейские соседи России. Многие из них уже закрыли границы для граждан РФ.

8 августа премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что намерена ограничить поездки россиян в Финляндию и другие страны ЕС.

Перед этим посольство Латвии в России остановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок. Эстония приняла решение с 18 августа запретить въезд на свою территорию гражданам России, имеющим шенгенские визы, выданные этой страной.

https://www.youtube.com/watch?v=CFGWgA-1kVo
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Визы Михаил Подоляк Война России против Украины

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