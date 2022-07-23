«Живут в другом мире». Подоляк заявил, что пока оснований для переговоров с РФ нет и рассказал, в каком случае они будут возможны

23 июля, 08:07
Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что пока оснований говорить о возобновлении переговоров со страной-агрессором нет, но они возможны при военном поражении России.

"Нет, никаких оснований (для переговоров – ред) нет. Россия – это страна, которую соавтор Кена Кизи поместил в больницу из романа Над кукушкиным гнездом. Там нет действительности. Они живут в другом мире. Это иллюзорный мир великой страны», — сказал DW.

Видео дня

По его словам, «на самом деле Россия не большая, а маленькая никчемная страна с маленьким интеллектуальным уровнем».

«Она имеет только ядерное оружие, огромное количество конвенционного оружия и энергоносителя. А также бешеное количество людей, которые с раннего возраста начинают употреблять специальные настойки для того, чтобы не иметь мозга. После этого их можно использовать как живую силу в любом месте: в Сирии, Грузии, Украине. Провести переговоры с врагом у которого на четыре-пять представителей политической элиты две извилины очень тяжело», — сказал он.

Подоляк заявил, что россияне могут говорить только на языке ультиматумов.

Читайте также:
Зеленский о переговорах с Путиным: Пока им не набьют лицо, они ничего не поймут

По его словам, переговоры с РФ возможны при мощных тактических победах украинской армии на южном и восточном направлениях.

"Мощные тактические победы украинской армии на южном и восточном направлениях. Это Херсон, Бердянск, выход в Азовскую акваторию, возвращение Мариуполя. Это должно быть не просто тактическое отдвижение российской армии, а уничтожение максимального количества живой силы и техники. Для того чтобы общество в России начало спрашивать: "За что платится такая цена людьми". (…) Поэтому нужно нанести военное поражение России, тогда сядем за стол переговоров», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=3SZR1IimGE8&t=659s
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Переговоры Михаил Подоляк Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Империя Путина идет ко дну. Что происходит?

Москва находится в затруднительном экономическом, демографическом, финансовом и военном положении

23 июля, 07:13
Мнения
Кольца-печатки и разные сережки в тренде этим летом (Фото:instagram.com/cassdimicco)
Меньше правил, больше свободы /
5 аксессуаров, которые нужно иметь в этом сезоне
22 июля, 19:36
Красота и мода
Подлинность указа президента о лишении гражданства неизвестна, но Геннадий Корбан уже оказался невъездным в Украину (Фото:Коллаж НВ)
Лишенные паспорта /
Почему Зеленский может отобрать гражданство у Коломойского, Корбана и даже Рабиновича
22 июля, 18:36
Политика
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X