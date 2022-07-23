«Живут в другом мире». Подоляк заявил, что пока оснований для переговоров с РФ нет и рассказал, в каком случае они будут возможны 23 июля, 08:07 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что пока оснований говорить о возобновлении переговоров со страной-агрессором нет, но они возможны при военном поражении России.

"Нет, никаких оснований (для переговоров – ред) нет. Россия – это страна, которую соавтор Кена Кизи поместил в больницу из романа Над кукушкиным гнездом. Там нет действительности. Они живут в другом мире. Это иллюзорный мир великой страны», — сказал DW.

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По его словам, «на самом деле Россия не большая, а маленькая никчемная страна с маленьким интеллектуальным уровнем».

«Она имеет только ядерное оружие, огромное количество конвенционного оружия и энергоносителя. А также бешеное количество людей, которые с раннего возраста начинают употреблять специальные настойки для того, чтобы не иметь мозга. После этого их можно использовать как живую силу в любом месте: в Сирии, Грузии, Украине. Провести переговоры с врагом у которого на четыре-пять представителей политической элиты две извилины очень тяжело», — сказал он.

Подоляк заявил, что россияне могут говорить только на языке ультиматумов.

По его словам, переговоры с РФ возможны при мощных тактических победах украинской армии на южном и восточном направлениях.

"Мощные тактические победы украинской армии на южном и восточном направлениях. Это Херсон, Бердянск, выход в Азовскую акваторию, возвращение Мариуполя. Это должно быть не просто тактическое отдвижение российской армии, а уничтожение максимального количества живой силы и техники. Для того чтобы общество в России начало спрашивать: "За что платится такая цена людьми". (…) Поэтому нужно нанести военное поражение России, тогда сядем за стол переговоров», — сказал он.

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