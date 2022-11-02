«Россия сегодня — это лудоман в казино». Предлагая новые «переговоры», Путин хочет отыграться — Подоляк

2 ноября, 13:17
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Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что предлагая новые «переговоры» сегодня, российский диктатор Путин хочет отыграться.

По словам Подоляка, Россия сегодня — это лудоман в казино, которому несколько раз повезло и он поверил в судьбу, а затем пошел ва-банк и проиграл.

«Предлагая новые „переговоры“ сегодня (признание аннексии), Путин хочет отыграться. К счастью, Вооруженные Силы Украины хорошо лечат болезненные зависимости», — написал он в Twitter.

Видео дня

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1587757507174440962

Российский диктатор Владимир Путин посетовал, что Украина не хочет вести «мирные» переговоры. В то же время заявил, что «готов ждать согласия Киева».

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Путин предлагает Украине не мирные переговоры, а сдаться на условиях страны-агрессора.

https://www.youtube.com/watch?v=Q9Aa0NEyW34
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Михаил Подоляк Война России против Украины

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