«Россия сегодня — это лудоман в казино». Предлагая новые «переговоры», Путин хочет отыграться — Подоляк 2 ноября, 13:17 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что предлагая новые «переговоры» сегодня, российский диктатор Путин хочет отыграться.

По словам Подоляка, Россия сегодня — это лудоман в казино, которому несколько раз повезло и он поверил в судьбу, а затем пошел ва-банк и проиграл.

«Предлагая новые „переговоры“ сегодня (признание аннексии), Путин хочет отыграться. К счастью, Вооруженные Силы Украины хорошо лечат болезненные зависимости», — написал он в Twitter.

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Российский диктатор Владимир Путин посетовал, что Украина не хочет вести «мирные» переговоры. В то же время заявил, что «готов ждать согласия Киева».

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Путин предлагает Украине не мирные переговоры, а сдаться на условиях страны-агрессора.