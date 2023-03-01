Пять пунктов. Подоляк рассказал, на что рассчитывает Путин

1 марта, 17:45
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Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

В среду, 1 марта, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, на что рассчитывает российский диктатор Владимир Путин.

Подоляк написал в Twitter, что Путин рассчитывает на следующее:

  • затягивание конфликта;
  • истощение западных экономик;
  • внутренние противоречия в Украине;
  • манипулятивные «антивоенные» акции в разных странах (прекращайте огонь и оставляйте территории РФ в обмен на мир).

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"И перевод в тот же затяжной конфликт", - добавил он.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в мирных переговорах, его цель – уничтожить Украину.

https://www.youtube.com/watch?v=rGRuLFIkQe8
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Михаил Подоляк Война России против Украины

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