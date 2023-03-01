Пять пунктов. Подоляк рассказал, на что рассчитывает Путин 1 марта, 17:45 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

В среду, 1 марта, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, на что рассчитывает российский диктатор Владимир Путин.

Подоляк написал в Twitter, что Путин рассчитывает на следующее:

затягивание конфликта;

истощение западных экономик;

внутренние противоречия в Украине;

манипулятивные «антивоенные» акции в разных странах ( прекращайте огонь и оставляйте территории РФ в обмен на мир).

Видео дня

"И перевод в тот же затяжной конфликт", - добавил он.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в мирных переговорах, его цель – уничтожить Украину.