Пять пунктов. Подоляк рассказал, на что рассчитывает Путин
Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)
В среду, 1 марта, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, на что рассчитывает российский диктатор Владимир Путин.
Подоляк написал в Twitter, что Путин рассчитывает на следующее:
- затягивание конфликта;
- истощение западных экономик;
- внутренние противоречия в Украине;
- манипулятивные «антивоенные» акции в разных странах (прекращайте огонь и оставляйте территории РФ в обмен на мир).
"И перевод в тот же затяжной конфликт", - добавил он.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в мирных переговорах, его цель – уничтожить Украину.