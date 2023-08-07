«Не все страны понимают». Подоляк назвал один из самых сложных вопросов на полях саммита в Саудовской Аравии 7 августа, 13:40 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

На полях саммита в Саудовской Аравии «одним из самых сложных вопросов» было то, что не все страны понимают, почему РФ должна покинуть территории Украины для завершения войны, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в понедельник, 7 августа.

По его словам, «определенные страны продолжают думать, что между Россией и Украиной есть какие-то территориальные споры».

«Самое сложное всегда обсуждение вопроса, что Россия должна покинуть территорию Украины. Некоторые страны, не все безусловно, которые занимают проукраинскую позицию с начала этой войны все четко понимают, а некоторые страны продолжают думать, что это вопрос территориальных каких-то нюансов. Имеется в виду, что РФ атакует территорию ради этой территории — речь о востоке Украины. Оставить что-то Российской Федерации, хотя бы маленький клочок — это будет означать, что война просто перенесена на следующие этапы», — заявил он в эфире Радио Свобода.

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Подоляк добавил, что «не все страны разбираются в природе российско-украинской войны».

«Некоторые страны не глубоко разбираются в этом конфликте, более того — некоторые страны продолжают считать Россию способной проводить масштабные военные кампании. Сложно объяснить, что если мы хотим финализировать именно войну, найти ее финал, то тогда Россия должна проиграть. Если мы хотим продолжать войну, и таким образом максимально дискредитировать международное право, то тогда надо о чем-то договариваться с Российской Федерацией», — сказал он.

По его словам, не все это понимают, и это наиболее сложные вопросы.

Мирный саммит в Саудовской Аравии: что известно

5 августа в Джидде (Саудовская Аравия) стартовали двухдневные переговоры по украинской формуле мира, участие в которых принимали высокопоставленные чиновники и дипломаты из около 40 стран. В саммите принимали участие в том числе и представители Индии и Китая. А вот Россию туда не пригласили.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщал, что задача переговоров в Джидде — распределить между странами-участниками пункты украинской формулы мира.

Это уже вторая подобная встреча — предыдущая проходила в июне в датском Копенгагене.

В ноябре 2022 года на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.



Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что все страны-участники встречи в Саудовской Аравии по формуле мира для Украины проявили преданность принципам ООН и уважения к суверенитету и территориальной целостности.

