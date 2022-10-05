«Послушайте речи Путина». Западным политикам пора окончательно избавиться от иллюзии «нормальности России» — Подоляк

5 октября, 11:28
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Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что западным политикам пора окончательно избавиться от иллюзии «нормальности России».

" Западным политикам пора окончательно избавиться от иллюзии «нормальности России», с которой можно договариваться", — написал он в Twitter.

Подоляк добавил, что речи диктатора проникнуты презрением к западному миру.

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https://twitter.com/Podolyak_M/status/1577563685647777794

«Послушайте речи Путина. Они проникнуты презрением к западному миру, традиционной системе международных отношений и международному праву. Его мечта — Европа под «русским сапогом», — написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=42V7MJuq8ds&t=362s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Михаил Подоляк Война России против Украины

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