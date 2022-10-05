«Послушайте речи Путина». Западным политикам пора окончательно избавиться от иллюзии «нормальности России» — Подоляк 5 октября, 11:28 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что западным политикам пора окончательно избавиться от иллюзии «нормальности России».

" Западным политикам пора окончательно избавиться от иллюзии «нормальности России», с которой можно договариваться", — написал он в Twitter.

Подоляк добавил, что речи диктатора проникнуты презрением к западному миру.

Видео дня

«Послушайте речи Путина. Они проникнуты презрением к западному миру, традиционной системе международных отношений и международному праву. Его мечта — Европа под «русским сапогом», — написал он.