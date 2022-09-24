Подоляк рассказал, каким должен быть ответ союзников на мобилизацию в РФ 24 сентября, 23:02 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что в ответ на объявление частичной мобилизации в РФ партнеры должны предоставить Украине больше оружия.

Об этом он написал в Twitter.

По словам советника руководителя ОП, ответ союзников на мобилизацию в России должен быть следующим:

Активизация Рамштайна;

Вдвое больше HIMARS и снарядов;

ATACMS;

Немедленное снятие "табу" на танки/БТР;

Тренинговые центры для бойцов.

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Подоляк подчеркнул, что Украина защищает не только себя, но и границы Европы.

"Или это до сих пор непонятно партнерам?", — спросил он.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию в РФ.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе мобилизации призовут 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек. После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны во избежание участия в войне в Украине. В ряде городов РФ прошли протесты.

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