Подоляк рассказал, каким должен быть ответ союзников на мобилизацию в РФ

24 сентября, 23:02
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Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что в ответ на объявление частичной мобилизации в РФ партнеры должны предоставить Украине больше оружия.

Об этом он написал в Twitter.

По словам советника руководителя ОП, ответ союзников на мобилизацию в России должен быть следующим:

  • Активизация Рамштайна;
  • Вдвое больше HIMARS и снарядов;
  • ATACMS;
  • Немедленное снятие "табу" на танки/БТР;
  • Тренинговые центры для бойцов.

Видео дня

Подоляк подчеркнул, что Украина защищает не только себя, но и границы Европы.

"Или это до сих пор непонятно партнерам?", — спросил он.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1573720888004018183?t=8T8NKrjvTEvbU75nhNcLYA&s=35

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию в РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе мобилизации призовут 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек. После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны во избежание участия в войне в Украине. В ряде городов РФ прошли протесты.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Михаил Подоляк Война России против Украины мобилизация в России

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