Подоляк рассказал, каким должен быть ответ союзников на мобилизацию в РФ
Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что в ответ на объявление частичной мобилизации в РФ партнеры должны предоставить Украине больше оружия.
Об этом он написал в Twitter.
По словам советника руководителя ОП, ответ союзников на мобилизацию в России должен быть следующим:
- Активизация Рамштайна;
- Вдвое больше HIMARS и снарядов;
- ATACMS;
- Немедленное снятие "табу" на танки/БТР;
- Тренинговые центры для бойцов.
Подоляк подчеркнул, что Украина защищает не только себя, но и границы Европы.
"Или это до сих пор непонятно партнерам?", — спросил он.
21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию в РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе мобилизации призовут 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек. После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны во избежание участия в войне в Украине. В ряде городов РФ прошли протесты.
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