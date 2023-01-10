Три пункта. Подоляк рассказал, какие задачи позволяют решить поставки западного оружия Украине

10 января, 12:24
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Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во вторник, 10 января заявил, что поставки западного оружия позволяют Украине решить несколько задач.

По его словам, речь идет о:

  • обнулении «военной репутации» России;
  • ускорении освобождения территорий и закрытии «украинского фронта» на десятилетие;
  • локализации конфликта на оккупированных территориях, чтобы не было разрастания и масштабирования войны.

Видео дня

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1612747217961361408

5 января президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, по итогам которого стало известно, что немецкое правительство передаст Украине БМП Marder и систему ЗРК Patriot. США отправят для ВСУ боевые машины пехоты типа Bradley.

https://www.youtube.com/watch?v=OygFKiy66xo
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Оружие Михаил Подоляк Война России против Украины

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