Три пункта. Подоляк рассказал, какие задачи позволяют решить поставки западного оружия Украине
Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во вторник, 10 января заявил, что поставки западного оружия позволяют Украине решить несколько задач.
По его словам, речь идет о:
- обнулении «военной репутации» России;
- ускорении освобождения территорий и закрытии «украинского фронта» на десятилетие;
- локализации конфликта на оккупированных территориях, чтобы не было разрастания и масштабирования войны.
5 января президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, по итогам которого стало известно, что немецкое правительство передаст Украине БМП Marder и систему ЗРК Patriot. США отправят для ВСУ боевые машины пехоты типа Bradley.