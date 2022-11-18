Подоляк назвал два ресурса, которые есть у России в войне против Украины

18 ноября, 16:21
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Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у страны-агрессора России есть в войне против Украины два ресурса.

«У них есть только один ресурс с точки зрения войны. Даже два. Это — мобилизованные, которые не подготовлены, но их очень много. Это лагерь. В лагере ты не спрашиваешь человека, хочет ли он воевать, умирать или нет. Ты его отправляешь на фронт, он гибнет. После этого есть возможность не тратить средства на этого человека дальше», - сказал он в интервью 24 каналу.

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По словам Подоляка, второй ресурс, который у них есть – «это государство под названием Иран».

«Ибо военно-промышленного комплекса России не существует. Но Иран тоже понимает, что делать ставку на страну, которая совершенно четко идет ко дну. Это очень невыгодно своей будущей стратегии. Для Ирана невыгодно», – сказал он.

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По его словам, Иран видит, что Россия проиграет.

«То есть не меняется ничего касательно России. Россия не может перехватить даже ситуативную инициативу на поле боя. Россия не может перехватить информационную инициативу глобально», – сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=FCUgu6hpeQs&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Иран Михаил Подоляк Война России против Украины

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