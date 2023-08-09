«Обнулил репутацию России». Подоляк назвал три фундаментальные задачи, которые решил саммит в Саудовской Аравии 9 августа, 08:46 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Саммит в Саудовской Аравии решил фундаментальных задачи, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«По моему мнению, саммит в Саудовской Аравии решил три фундаментальные задачи. Давайте без иллюзий, конечно же, там сразу не было прорыва… Это начало большой работы… Первое, он (саммит — ред.) окончательно обнулил внешнеполитическую репутацию России, вывел ее из перечня стран с повышенной субъектностью», — сказал он в эфире Freedom.

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По его словам, «оказалось, что можно вести дискуссии без РФ».

«Вторая составляющая: мы Россию вывели за скобки и таким образом для решения задачи послевоенного мира инициатива Украины сегодня становится доминирующей», — сказал он.

Подоляк заявил, что формула мира стала главной платформой, на которой все будет строиться с точки зрения того, как должна быть финализирована война.

Третий пункт, по мнению Подоляка, это оскорбительная риторика той же представительницы МИД РФ Марии Захаровой или любого другого представителя МИД РФ, или других институтов России по отношению к участникам саммита.

«Особенно по отношению к Саудовской Аравии как к организатору, четко показывает, что Россия начинает атаковать даже тех, кто занимает нейтральную позицию», — сказал он.

Советник главы Офиса президента добавил, что Россия действием оскорбляет и словами.

«Таким образом Россия сама ускоренно двигается к полноценному статусу изгоя», — сказал он.

Мирный саммит в Саудовской Аравии: что известно

5 августа в Джидде (Саудовская Аравия) стартовали двухдневные переговоры по украинской формуле мира, участие в которых принимали высокопоставленные чиновники и дипломаты из около 40 стран. В саммите принимали участие в том числе и представители Индии и Китая. А вот Россию туда не пригласили.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщал, что задача переговоров в Джидде — распределить между странами-участниками пункты украинской формулы мира.

Это уже вторая подобная встреча — предыдущая проходила в июне в датском Копенгагене.

В ноябре 2022 года на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.



Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что все страны-участники встречи в Саудовской Аравии по формуле мира для Украины проявили преданность принципам ООН и уважения к суверенитету и территориальной целостности.