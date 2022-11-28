Подоляк рассказал, каким должен быть ответ на удары России по украинской критической инфраструктуре 28 ноября, 11:30 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

В понедельник, 28 ноября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что каждый удар России по критической инфраструктуре должен снимать «табу» с поставок современных видов вооружений.

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«Patriot? Leopard? ATACMS? Каждый удар России по критической инфраструктуре, чтобы оставить без света и воды миллионы украинцев, должен снимать табу с поставок современных видов вооружений от союзников», — написал он в Twitter.

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По его словам, безнаказанность порождает произвол.

"Агрессор должен чувствовать цену каждого следующего шага", - сказал он.

Украинские военные предупредили об угрозе новой ракетной атаки оккупантов на критическую инфраструктуру страны.

По словам начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, об этом может свидетельствовать возвращение на боевое дежурство в Черном море ракетоносителя РФ, которого несколько последних суток там не было.