Подоляк рассказал, каким должен быть ответ на удары России по украинской критической инфраструктуре

28 ноября, 11:30
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Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

В понедельник, 28 ноября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что каждый удар России по критической инфраструктуре должен снимать «табу» с поставок современных видов вооружений.

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«Patriot? Leopard? ATACMS? Каждый удар России по критической инфраструктуре, чтобы оставить без света и воды миллионы украинцев, должен снимать табу с поставок современных видов вооружений от союзников», — написал он в Twitter.

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По его словам, безнаказанность порождает произвол.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1597150112903725058

"Агрессор должен чувствовать цену каждого следующего шага", - сказал он.

Украинские военные предупредили об угрозе новой ракетной атаки оккупантов на критическую инфраструктуру страны.

По словам начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, об этом может свидетельствовать возвращение на боевое дежурство в Черном море ракетоносителя РФ, которого несколько последних суток там не было.

https://www.youtube.com/watch?v=SFzzleabRjQ
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Инфраструктура Михаил Подоляк Война России против Украины

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