Путин мечтал войти в историю как великий завоеватель, а войдет как большое темное пятно — Подоляк

27 октября, 11:51
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Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российский диктатор Владимир Путин мечтал войти в историю как великий завоеватель, а войдет как большое темное пятно.

«Нужно быть осторожными со своими желаниями. Путин мечтал войти в историю как великий завоеватель, а войдет как большое темное пятно – последний император, приведший к упадку и падению империи», – написал он в Twitter.

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По словам Подоляка, следующие поколения будут изучать не победы Путина, а его ошибки и преступления.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1585548379639222272

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 69 220 своих военных, за минувшие сутки - 320.

Также оккупанты потеряли более 16 000 единиц техники.

https://www.youtube.com/watch?v=NsbqN2C46_0&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Михаил Подоляк Война России против Украины

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