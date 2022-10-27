Путин мечтал войти в историю как великий завоеватель, а войдет как большое темное пятно — Подоляк
Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российский диктатор Владимир Путин мечтал войти в историю как великий завоеватель, а войдет как большое темное пятно.
«Нужно быть осторожными со своими желаниями. Путин мечтал войти в историю как великий завоеватель, а войдет как большое темное пятно – последний император, приведший к упадку и падению империи», – написал он в Twitter.
По словам Подоляка, следующие поколения будут изучать не победы Путина, а его ошибки и преступления.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 69 220 своих военных, за минувшие сутки - 320.
Также оккупанты потеряли более 16 000 единиц техники.