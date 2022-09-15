Германия должна стать на правильную сторону истории, это возможно через лидерство в поставке оружия Украине — Подоляк 15 сентября, 10:20 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Германия должна стать на правильную сторону истории, а это возможно только через лидерство в поставке оружия Украине и отказ от сотрудничества со страной-агрессором РФ.

«Германия должна стать на правильную сторону истории. Это возможно только через лидерство в поставке оружия Украине и отказ от любого партнерства с Россией», — написал он в Twitter.

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По словам Подоляка, это понимают немецкая элита и немецкие медиа.

«Это блестяще объясняет и Пол Ронжмеир. Понимает ли это канцлер Олаф Шольц?» — написал он.

В понедельник, 12 сентября, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отклонила требования поставить Украине боевые танки.

Глава ведомства заявила, что «до сих пор ни одна страна не снабжала западные боевые машины пехоты или основные боевые танки».

«Мы договорились с нашими партнерами, что Германия не будет предпринимать таких действий в одностороннем порядке», — сказала она.

7 сентября сообщалось, что Германия не будет поставлять Украине бронеавтомобили Dingo из-за собственных нужд. В эксплуатации Бундесвера находятся 500 машин такого типа.

6 сентября издание Welt сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался передать на нужды ВСУ танки Leopard 2.

Комментируя это, Шольц заявил, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, принимается в координации с союзниками.

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