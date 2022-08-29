Попытки России аннексировать украинские территории путем псевдореферендумов не сработают — Подоляк 29 августа, 08:17 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что попытки страны-агрессора России аннексировать украинские территории путем псевдореферендумов не сработают.

Подоляк напомнил, что планы оккупантов раньше не срабатывали.

«Варвары планировали захватить Киев за три дня. Далее захватить Донбасс до 9 мая, а затем хотя бы до сентября. Ни один из этих планов не сработал. Как ни сработают и попытки аннексировать украинские территории путем псевдореферендумов или подорвать западную поддержку газовым шантажом», — написал он в Twitter.

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Институт изучения войны (ISW) сообщал, что российским оккупантам вряд ли удастся провести псевдореферендумы о «присоединении» временно захваченных территорий Украины к РФ в начале сентября.



Президент Владимир Зеленский неоднократно говорил, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, переговоры с нашей страной будут для нее закрыты.



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