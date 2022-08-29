Попытки России аннексировать украинские территории путем псевдореферендумов не сработают — Подоляк

29 августа, 08:17
Поделиться:
Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что попытки страны-агрессора России аннексировать украинские территории путем псевдореферендумов не сработают.

Подоляк напомнил, что планы оккупантов раньше не срабатывали.

«Варвары планировали захватить Киев за три дня. Далее захватить Донбасс до 9 мая, а затем хотя бы до сентября. Ни один из этих планов не сработал. Как ни сработают и попытки аннексировать украинские территории путем псевдореферендумов или подорвать западную поддержку газовым шантажом», — написал он в Twitter.

Видео дня

Читайте также:
«Вырваться из ада». Как херсонцы живут в оккупации? Интервью с учителем, который лишь в августе выехал на подконтрольную Украине территорию
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1563928631377907720?cxt=HHwWkMC-9buzmLQrAAAA

Институт изучения войны (ISW) сообщал, что российским оккупантам вряд ли удастся провести псевдореферендумы о «присоединении» временно захваченных территорий Украины к РФ в начале сентября.

Президент Владимир Зеленский неоднократно говорил, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, переговоры с нашей страной будут для нее закрыты.

https://www.youtube.com/watch?v=k2Y6W13F3AM
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Псевдореферендум Михаил Подоляк Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X