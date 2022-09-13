«Эффект домино». Освобождение Луганска или Донецка обрушит российский фронт и приведет к политической дестабилизации в РФ — Подоляк 13 сентября, 12:00 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что освобождение Луганска или Донецка обрушит российский фронт и приведет к политической дестабилизации в РФ.

По его словам, нужно защитить объекты критической инфраструктуры системами ПВО, потому что страна-агрессор Россия будет воевать только с гражданскими.

«Во-вторых, освобождение Луганска или Донецка вызовет эффект домино, обрушит ru-фронт и приведет к политической дестабилизации в РФ. Это реально. Нужна воля (оружие)», — написал он в Twitter.

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12 сентября сообщалось, что ВСУ освободили населенные пункты Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Пруд и Миролюбовка в Херсонской области.



Американский Институт изучения войны сообщил, что ВСУ нанесли большое оперативное поражение России, отвоевав в стремительном контрнаступлении почти всю Харьковскую область. И хотя это не положит конец войне, но уже переломило ее ход в пользу Украины.

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