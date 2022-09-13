«Эффект домино». Освобождение Луганска или Донецка обрушит российский фронт и приведет к политической дестабилизации в РФ — Подоляк

13 сентября, 12:00
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Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что освобождение Луганска или Донецка обрушит российский фронт и приведет к политической дестабилизации в РФ.

По его словам, нужно защитить объекты критической инфраструктуры системами ПВО, потому что страна-агрессор Россия будет воевать только с гражданскими.

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https://twitter.com/Podolyak_M/status/1569603537847336963

«Во-вторых, освобождение Луганска или Донецка вызовет эффект домино, обрушит ru-фронт и приведет к политической дестабилизации в РФ. Это реально. Нужна воля (оружие)», — написал он в Twitter.

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12 сентября сообщалось, что ВСУ освободили населенные пункты Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Пруд и Миролюбовка в Херсонской области.

Американский Институт изучения войны сообщил, что ВСУ нанесли большое оперативное поражение России, отвоевав в стремительном контрнаступлении почти всю Харьковскую область. И хотя это не положит конец войне, но уже переломило ее ход в пользу Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=8nB91qDqg9w&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Донецк Луганск Михаил Подоляк Война России против Украины

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