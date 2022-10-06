«Это делает их фантазии невозможными». Подоляк назвал проблему иностранных «миротворцев»

6 октября, 12:25
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Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что проблема всех иностранных «миротворцев» в том, что они пытаются решить судьбу Украины, забыв пригласить Украину к обсуждению.

По его словам, это делает их фантазии невозможными.

«Проблема всех иностранных „миротворцев“ в том, что они пытаются решить судьбу Украины, забыв пригласить Украину к обсуждению. Это делает их фантазии невозможными, а дискуссии — не стоящими времени», — написал он в Twitter.

Видео дня

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1577944643584643072

Подоляк заявил, что украинцы никогда не разрешат им сбыться.

«Ничего об Украине без Украины», — написал он.

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Миллиардер Илон Маск опубликовал в своем Twitter карту электоральных настроений украинцев по итогам парламентских выборов 2012 года. Согласно ей, большинство округов, особенно расположенных на востоке и юге страны, проголосовали за пророссийскую Партию регионов. Чуть меньше — Батькивщину, которая набрала голоса в центральных и западных областях.

Ранее Илон Маск предложил пользователям проголосовать за свой вариант окончания полномасштабной войны России против Украины, включающий референдумы во временно захваченных страной-агрессором регионах, передачу Крыма России и гарантирование его водоснабжения, а также нейтральный статус Украины.

После этого президент Украины Владимир Зеленский спросил пользователей, какой Илон Маск им больше нравится: поддерживающий Украину или поддерживающий Россию.

В ответ на сообщение президента Владимира Зеленского Маск написал: «Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру».

https://www.youtube.com/watch?v=t9nVFwLbNdE&t=4s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Илон Маск Михаил Подоляк Война России против Украины

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