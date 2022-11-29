Жесточайшая зима в истории. Подоляк рассказал, что значила бы передача Украине Patriot, F-16 или Leopard 29 ноября, 15:29 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Во вторник, 29 ноября, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что передача Украине Patriot, F-16 или Leopard — это важный акт поддержки народа, который готовится пережить самую жесткую зиму в истории.

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По его словам, ни одна блестящая речь не скажет больше, чем конкретное действие.

«Передача Украине Patriot, F-16 или Leopard – это не только ПВО, истребитель или танк. Это также важный акт поддержки народа, который готовится пережить жесточайшую зиму в истории и платит самую большую цену за безопасность Европы», — говорится в сообщении Подоляка в Twitter.

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Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводуве у восточной границы 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился в Германию с просьбой направить в Украину системы ПРО Patriot, которые Берлин хотел передать в Варшаву. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал эту идею, президент Анджей Дуда тоже, но оставил решение за Берлином.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что системы Patriot предназначены для обороны воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи их Украине нужно согласие стран-союзниц. Генсек Альянса Йенс Столтенберг говорит, что этот вопрос должны принимать конкретные страны.

25 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что размещение комплексов противоракетной обороны Patriot в Украине выгодно и для безопасности юго-восточной части его страны.