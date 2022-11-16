«Не нужно искать оправданий». Пора Европе «закрыть небо над Украиной» и ради своей безопасности — Подоляк 16 ноября, 11:22 Михаил Подоляк (Фото:ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что пора Европе «закрыть небо над Украиной» и ради своей безопасности.

Подоляк подчеркнул, что за войну в Украине отвечает только Россия.

«За массированные ракетные удары — тоже Россия. За стремительно растущие риски для пограничных стран — снова только Россия», — написал он в Twitter в среду, 16 ноября.

Видео дня

По его словам, не нужно искать оправданий и откладывать ключевые решения.

«Пора Европе „закрыть небо над Украиной“. Ради своей безопасности тоже», — написал он.

Во вторник, 15 ноября, две, вероятно, российские, ракеты упали на территорию села Пшеводов в Люблянском районе Польши. В результате российского удара погибли два человека.

МИД Польши заявил, что ракета была «российского производства». Пшеводув расположен примерно в пяти километрах от границы с Украиной.