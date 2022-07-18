«Украина — не Корея, Россия — не КНДР». «Замороженный конфликт» будет означать возвращение войны через несколько лет, но более кровавой — Подоляк 18 июля, 11:32 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любой «замороженный конфликт» будет означать возвращение войны через несколько лет.

«Украина – не Корея, Россия – не КНДР. Разный контекст, разные масштабы. Любой замороженный конфликт будет означать возвращение войны через несколько лет — более подготовленной и кровавой», — написал он в Twitter.

Видео дня

По его словам, единственный способ поставить точку в войне и восстановить безопасность в Европе – освобождение украинских территорий и поражение РФ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.