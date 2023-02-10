Война России против Украины должна закончиться формулой мира, а не Минскими соглашениями — Подоляк

10 февраля, 22:29
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Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Минские соглашения — это формула неправильного окончания войны, которая имеет в основе имитацию мира, а не его стабильность, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире Freedom он подчеркнул, что что правильная финализация войны существенно ускорит вступление Украины в Евросоюз и другие международные сообщества и позволит избежать даже вероятность потери своей государственности.

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«Практически все инициативы украинской власти и правительства находят отклик среди западных и европейских союзников и становятся ключевыми элементами глобальной повестки дня. Это вопросы ядерной и продовольственной безопасности, а также трансформация международных площадок, например, таких как ООН или МАГАТЭ. Кроме того, рассматриваются вопросы формулы мира, формулы, позволяющей иметь стабильный мир, а не его имитацию, ведь есть множество примеров, когда незаконченные войны погашались условными Минскими соглашениями», — подчеркнул советник.

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Он уточнил, что визит президента Украины Владимира Зеленского под условным названием Лондон — Париж — Брюссель стал демонстрацией консолидированного единства европейской политической элиты в ее понимании причин войны России в Украине.

«И что важно — европейское сообщество понимает ход войны и каким образом она должна закончиться. Так же, как политические лидеры, подавляющего большинства европейских государств имеют консолидированное понимание тех инструментов, которые нужны Украине именно сейчас, и так же консолидированно принимают решения относительно разного оружия, которое будут предоставлять Украине», — констатировал Подоляк.

24 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Москва пытается перехитрить мир и вынудить Украину подписать новые «Минские» соглашения. Министр подчеркнул, что такие переговоры приведут к еще более кровопролитной войне, которая затронет весь мир.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Минские соглашения Переговоры с Россией Михаил Подоляк Война России против Украины

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