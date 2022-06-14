Исчезновение городов с тысячелетней историей станет реальностью, если будут текущие темпы поставки оружия Украине — Подоляк

14 июня, 13:58
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Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что исчезновение городов с тысячелетней историей станет реальностью, если сохранить текущие темпы поставки оружия Украине.

По его словам, каждый участник формата Рамштайн должен закрыть глаза и представить мир, в котором Россия победила.

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«Утренние ракеты к круассанам, ночные сирены к колыбельным, исчезновение городов с тысячелетней историей. Этот мир станет реальностью, если сохранить текущие темпы снабжения оружием. Ждем решения», — написал он в Twitter.

Видео дня
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1536652835521273856

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась встреча международной консультативной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран, в том числе министра обороны Украины Алексея Резникова.

После встречи глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что консультативная группа будет встречаться ежемесячно для обсуждения оборонных нужд Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=CWjN__CuGwo
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Оружие Михаил Подоляк Война России против Украины

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