Исчезновение городов с тысячелетней историей станет реальностью, если будут текущие темпы поставки оружия Украине — Подоляк 14 июня, 13:58 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что исчезновение городов с тысячелетней историей станет реальностью, если сохранить текущие темпы поставки оружия Украине.

По его словам, каждый участник формата Рамштайн должен закрыть глаза и представить мир, в котором Россия победила.

«Утренние ракеты к круассанам, ночные сирены к колыбельным, исчезновение городов с тысячелетней историей. Этот мир станет реальностью, если сохранить текущие темпы снабжения оружием. Ждем решения», — написал он в Twitter.

Видео дня

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась встреча международной консультативной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран, в том числе министра обороны Украины Алексея Резникова.

После встречи глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что консультативная группа будет встречаться ежемесячно для обсуждения оборонных нужд Украины.

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