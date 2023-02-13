Подоляк о «переговорных инициативах» РФ: Способ отвлечь внимание от подготовки к актам агрессии 13 февраля, 12:09 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя «переговорные инициативы» страны-агрессора России заявил, что это способ отвлечь внимание от подготовки последующих актов агрессии.

«Очевидно, что „переговорные инициативы“ России — способ отвлечь внимание от подготовки последующих актов агрессии. Во-первых, Россия маскирует так мобилизацию и накопление ресурсов», — говорится в сообщении Подоляка в Twitter в понедельник, 13 февраля.

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По его словам, РФ пытается затормозить военную помощь Украине, передачу танков и ракет.

«Никогда не слушайте Россию», — написал он.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявлял, что Россия якобы готова к мирным переговорам с Украиной, но без каких-либо предварительных условий и «на основе существующей реальности».