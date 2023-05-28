Подоляк рассказал, пригласят ли Россию на саммит мира 28 мая, 16:24 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о предстоящем саммите по внедрению украинской формулы мира в интервью итальянскому изданию La Repubblica, которое опубликовал ОП.

На вопрос о том, будет ли Россия участником будущего мирного саммита, советник ответил: «А какой смысл куда-то приглашать россиян после того, как они умышленно нападают на другую страну, умышленно нарушают международное право, умышленно обстреливают мирное население ракетами?»

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По его мнению, российская сторона абсолютно не готова признавать свою причастность к крупномасштабному преступлению и использует любую международную платформу исключительно для распространения своей ненависти.

По его словам, представители Украины, стран G7 и Северной Европы сейчас активно работают над организацией мирного саммита. Постепенно круг участников расширяется, и ожидается, что в нем примут участие десятки государств демократического мира.

Согласно уточнению советника руководителя Офиса президента, к мирному саммиту могут присоединиться все страны, которые испытывают заинтересованность в восстановлении мира на основе справедливых глобальных правил, соблюдения международного права и уважения к суверенитету государств.

В конце марта во время обращения к Совету Европы президент Украины Владимир Зеленский призвал провести саммит формулы мира в одной из столиц европейских стран.

20 ноября 2022 года на саммите G20 Зеленский представил формулу мира, которая состоит из 10 последовательных шагов для завершения войны.