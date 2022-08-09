Коварный план Путина. Подоляк рассказал, зачем РФ переговоры с Украиной 9 августа, 12:00 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Стране-агрессору России не нужны переговоры, а нужна оперативная пауза для того, чтобы внести коррективы в свою военную стратегию, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Для того, чтобы предотвратить контрудары, Россия предлагает гибридную стратегию: а давайте мы на время закончим (боевые действия), сядем за какой-нибудь стол переговоров и о чем-то будем говорить. Это так не работает. Очевидно, что это элемент войны со стороны РФ. России не нужны переговоры. России нужна оперативная пауза для того, чтобы внести коррективы в свою военную стратегию», — сказал он в интервью BBC.

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По его словам, РФ не была подготовлена к войне, которую она получила на территории Украины, потому что она не знала и не понимала Украину.

Подоляк добавил, что страна-агрессор считала, что «она зайдет, — и через три, пять, семь дней все будут стоять на коленях».

«Поэтому сегодня Россия хочет модернизировать свою военную стратегию. Накопить дополнительные снаряды, ракеты. Учитывая, что санкции все же работают, то и микрочипы, которых у них недостаточно, и их надо где-то искать. Они хотят накопить деньги, которые получают за энергоносители», — сказал он.

По его словам, все это требует времени, поэтому России нужны переговоры.

«Но Украине они зачем? Мы должны зафиксировать новую линию разграничения? То есть, это Минск-3. Скажите, пожалуйста, Минска-2 было недостаточно для того, чтобы понять, что мира, если ты отдаешь хотя бы клочок территории, быть не может?», — сказал он.

Советник главы Офиса президента заявил, что РФ на переговорах скажет, что Украина должна признать временно оккупированные территории потерянными.

«Я хочу, чтобы вы понимали, как это будет выглядеть. Они скажут: «Давайте начнем переговоры. Мы остановим на время обстрелы территорий». Дальше продолжат: «Мы у вас забрали определенные территории. Там созданы администрации — можете их называть оккупационными, но они наши. Мы там все контролируем. Мы вам эти территории не отдадим. Поэтому давайте признаете все это потерянным». Мы это выслушаем и скажем: «Нет, мы не соглашаемся», — сказал он.

По его словам, «далее будет происходить банальная история».

«Прекращение огня (на время переговоров) сменится контратакой Украины. Мы будем наносить мощные удары по российским вооруженным силам. Россия снова начнет обстреливать наши города, но параллельно с этим в Европе устами того же Шредера и еще десятков других людей начнет говорить: «Смотрите, мы ведь уже закончили войну, мы уже перестали обстреливать территорию Украины, мы сели за стол переговоров и практически договорились о мире, а Украина снова пошла воевать. Зачем вам поддерживать агрессора?» — сказал он.

Подоляк добавил, что РФ начнет на Западе информационную кампанию другого типа.

«Она будет говорить, что агрессор — уже не Россия, а Украина, потому что Украина не хочет сидеть за столом переговоров. Зачем нам все это нужно?», — сказал он.

3 августа пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор РФ готова к переговорам с Украиной «на своих условиях».

Владимир Зеленский заявлял, что сегодня переговоры с РФ неуместны. Сначала нужно освободить захваченные территории.

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