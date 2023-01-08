Подоляк раскритиковал Гутерриша из-за роспуска миссии ООН по теракту в Оленовке 8 января, 15:31 Подоляк раскритиковал ООН из-за роспуска миссии по теракту в Еленовке (Фото:Офис президента Украины)

В Офисе президента Украины подвергли критике ООН и ее генсека Антониу Гутерриша из-за роспуска миссии по расследованию убийства украинских военнопленных в колонии в оккупированной РФ Еленовке Донецкой области.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал критический пост в Twitter, в котором в очередной раз призвал исключить Россию из Совбеза ООН.



«Почему война продолжается… 1. Гутерриш расформировал миссию по расследованию убийства пленных в Еленовке… 2. Потому что Россия… не дает миссии ООН гарантий безопасности и не позволяет заехать на место 3. Россия — член Совбеза ООН. Но Гутерриш не предлагает наказание России, якобы ничего не произошло…», - отметил Подоляк.

Видео дня

5 января в ООН сообщили, что расформировали миссию, которая должна была расследовать российский теракт в колонии оккупированной РФ Еленовки Донецкой области, в результате которого погибли более 40 украинских военнопленных.

В ООН объяснили расформирование миссии «отсутствием условий», при которых она могла бы отправиться в Еленовку. Там также сказали, что не получили четкие гарантии безопасности и доступа, не уточняя, от кого именно, хотя колония расположена на оккупированной территории.

Еленовская казнь. Что известно об убийстве украинских военнопленных в колонии на оккупированном Донбассе



Утром 29 июля российские медиа сообщили о якобы обстреле колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные защитники Мариуполя, среди которых и бойцы полка Азов. Российские СМИ писали, что погибли по меньшей мере 42 украинских пленных военнослужащих, однако РФ так и не предоставила украинским властям официальных списков убитых и раненых в Еленовке.

Кремлевские пропагандисты продвигают версию о том, что колонию обстреляла украинская сторона из РСЗО HIMARS.

Генштаб ВСУ опроверг обвинения РФ, что удар нанесли украинские военные. По информации Генштаба, россияне, убив украинских военных в Еленовке, пытались скрыть пытки и убийства пленных, а также преследовали цель обвинить ВСУ в «военных преступлениях».

И.о. командира полка Азов майор Никита Надточий заявил, что полк Азов расценивает удар по колонии в Еленовке, в результате чего погибли украинские военнопленные, как акт публичной казни, который Россия совершила из-за безнаказанности.

Украинские ведомства, в частности ГУР МО и СБУ, заявили, что эпицентр взрыва был внутри уничтоженного здания. Трагедия произошла на территории промзоны в новом помещении, специально оборудованном для военнопленных из Азовстали. Часть защитников Украины перевели туда за два дня до трагедии.

Расследователи InformNapalm заявляют, что россияне могли использовать термобарическое оружие в колонии с украинскими военнопленными в оккупированной Еленовке, чтобы сжечь пленных во сне.

Журналисты CNN, опираясь на анализ видео и фото из колонии в Еленевке, спутниковые снимки, экспертные оценки криминалистов и военных аналитиков, исключают удар из систем HIMARS по тюрьме в Еленевке.

Позже версию о внутреннем взрыве подтвердили и в Офисе генпрокурора. Там считают, что источником взрыва в колонии в оккупированной Еленовке, вероятно, стал термобарический боеприпас.

Украина в ОБСЕ заявила, что имеет достаточно доказательств спланированного РФ массового убийства украинских пленных в Оленовке.

Киев требует от мира расследовать произошедшее в Еленовке. Украина обратилась к Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста (МККК), как к гарантам договоренностей по защитникам Азовстали, которые были взяты в плен в Мариуполе и были перевезены на оккупированную РФ часть Донбасса.

В ООН пообещали установить факты теракта РФ в Еленовке. 3 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация готовит группу экспертов по расследованию гибели пленных.

Однако с тех пор представители ООН так и не смогли попасть на место трагедии в Еленовке и почти за полгода от трагедии расследование не продвинулось.