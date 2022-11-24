Подоляк раскритиковал государства, которые «размышляют над тем, нужно ли называть террориста террористом» 24 ноября, 14:43 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

В четверг, 24 ноября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что мир продолжает смотреть на замерзающую, но воюющую за свою свободу Украину, и размышляет над тем, а нужно ли называть террориста террористом.

Подоляк добавил, что Россия уже официально заявляет: «Мы убиваем гражданских, атакуем всю энергетику, чтобы Украина выполнила наши захватнические требования».

«Мир продолжает смотреть на замерзающую, но воюющую за свою свободу страну и размышляет над тем, а нужно ли называть террориста террористом», — написал он в Twitter.

Видео дня

Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков на фоне массированных ракетных ударов начал шантажировать Украину и заявил, что «руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло, урегулировать ситуацию, выполнить требования российской стороны и прекратить все возможные страдания местного населения».

Украина шаг за шагом восстанавливает электро-, водо- и теплоснабжение после массированного ракетного удара по критической инфраструктуре, который Россия нанесла в среду, 23 ноября.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе типа Ланцет.