«180° — нормальный разворот головы». Подоляк — о жалобах Лукашенко, что «спецоперация» России в Украине затянулась

7 мая, 19:37
Эксклюзив НВ
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Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

На днях белорусский диктатор Александр Лукашенко, ставший союзником РФ в ее войне против Украины, жаловался, что «спецоперация» в Украине затянулась.

Война России против Украины — главные события 7 мая

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Радио НВ прокомментировал ситуацию, используя слова Лукашенко, ставшие мемом: «А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение».

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«У него же карта есть! Он должен посмотреть на карту, с каких мест там собирались напасть. Почему операция затянулась, если эти места были превентивно обезврежены? Когда такие люди что-то говорят, надо всегда оценивать в ретроспекции — и то, что он говорил три, пять дней назад. Это человек, для которого 180 градусов — нормальный разворот головы», — отметил Подоляк.

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https://www.youtube.com/watch?v=NxfxxZRkp7Y
Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Война в Украине Радио НВ Михаил Подоляк Война России против Украины

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