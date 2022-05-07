«180° — нормальный разворот головы». Подоляк — о жалобах Лукашенко, что «спецоперация» России в Украине затянулась 7 мая, 19:37 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Война России против Украины — главные события 7 мая

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Радио НВ прокомментировал ситуацию, используя слова Лукашенко, ставшие мемом: «А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение».

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«У него же карта есть! Он должен посмотреть на карту, с каких мест там собирались напасть. Почему операция затянулась, если эти места были превентивно обезврежены? Когда такие люди что-то говорят, надо всегда оценивать в ретроспекции — и то, что он говорил три, пять дней назад. Это человек, для которого 180 градусов — нормальный разворот головы», — отметил Подоляк.

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