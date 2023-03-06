«Адвокатом дьявола иногда быть выгодно». Подоляк ответил на заявления Сийярто о войне России против Украины 6 марта, 10:51 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

В понедельник, 6 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявления министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о войне России против Украины.

«Адвокатом дьявола иногда быть выгодно. Но чаще это приводит к историческому фиаско», — говорится в его сообщении в Twitter.

По его словам, когда Венгрия, «устами Сиярто» говорит, что «цель — прекратить убивать людей, а значит прекратить огонь», — она призывает к капитуляции Украины и адвокатирует ru-геноцид.

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«Стоит внимательнее вглядеться в историю…», — добавил Подоляк.

Петер Сийярто призвал к немедленному прекращению огня в Украине. Отвечая на вопрос о выступлениях Джо Байдена и Владимира Путина 21 февраля, он сказал: «Они могли бы оказать намного большую услугу человечеству, если бы вчера поговорили друг с другом».

13 февраля Сийярто прилетел с визитом в Минск, режим которого поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину. Там он встретился с главой МИД Беларуси Сергеем Алейником, заявив, что «без переговоров нет мира», а «война в Украине становится все жестче и нужно спасать человеческие жизни».

Глава МИД Венгрии дважды после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину посещал Москву, также приезжал в Сочи. В ведомстве говорили, что выступают за диалог с Россией, а премьер-министр Виктор Орбан неоднократно выступал со скандальными заявлениями в адрес Украины и отказался передавать Киеву оружие или пропускать его через территорию своей страны.