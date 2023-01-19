«Квинтэссенция абсурда». Подоляк ответил Лаврову, сравнившему россиян с жертвами Холокоста

19 января, 09:55
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Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

В четверг, 19 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, сравнившего россиян с жертвами Холокоста.

«Глава ru-МИД делает сентенции об „историческом праве“ России убивать украинцев, апеллируя к Холокосту и идеализируя преступления Гитлера. Квинтэссенция абсурда», — написал он в Twitter.

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По его словам, Россия все больше похожа на пародию на нацистскую Германию.

«Посоветуем же любителям истории нацизма перечитать главу о трибунале», — написал он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал очередное абсурдное заявление и сравнил россиян с евреями, а Запад — с Гитлером и Наполеоном.

По его словам, «так же», как Гитлер хотел окончательно решить «еврейский вопрос», сейчас западные политики «однозначно говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение».

Это уже не первое скандальное заявление российского министра. 1 мая Лавров, комментируя еврейские корни президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что «у Гитлера тоже была еврейская кровь». Также он сказал, что «самые ожесточенные антисемиты, как правило, евреи».

https://www.youtube.com/watch?v=xmk0DKPy1Pw&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Сергей Лавров Михаил Подоляк Война России против Украины

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