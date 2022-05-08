Мы сделаем все, чтобы спасти защитников Мариуполя — Подоляк

8 мая, 21:56
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На заблокированном заводе Азовсталь в Мариуполе находятся около 600 раненых украинских военных (Фото:Азов Regiment / Handout via REUTERS)

На заблокированном заводе Азовсталь в Мариуполе находятся около 600 раненых украинских военных (Фото:Азов Regiment / Handout via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что украинские власти просчитывают все возможные формулы и форматы для эвакуации украинских военных, которые остаются на окруженном заводе Азовсталь в Мариуполе.

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Об этом Подоляк заявил в комментарии НВ после онлайн-пресс-конференции защитников Мариуполя из окруженной Азовстали.

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«Каждая горячая точка в Украине, где идет сопротивление российским войскам — в фокусе внимания Офиса Президента. Это ежедневная коммуникация и оперативные решения, на принятие которых иногда только минуты. … Каждый разговор Президента с иностранными лидерами и международными организациями начинается и заканчивается словом Азовсталь. Мы просчитываем все возможные формулы и форматы, а если история международного права таких форматов не имеет, предлагаем новые», — отметил Подоляк.

Он напомнил, что при посредничестве ООН, Офису Президента удалось организовать эвакуацию гражданских лиц — женщин, детей, пожилых людей, находившихся на заводе Азовсталь.

«Все это было бы невозможно без помощи на месте ребят из Азовстали, которые откапывали и сопровождали гражданских. Некоторые из них заплатили за это своей жизнью. Мы не считаем эту миссию завершенной, пока не заберем всех наших людей», — сказал представитель ОП.

«Жизнь каждого украинского защитника священна для украинского государства — это аксиома для нас. Защитники Азовстали — ребята из Азова, полиции, пограничной службы, военные — стали живым символом Украины. Мы делаем все, чтобы их спасти», — добавил он.

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Подоляк отметил, что, по его убеждению, «энергия общества сегодня должна быть направлена не на обращение к военно-политическому руководству внутри страны, потому что мы максимально сосредоточены на поиске решений, а на обществах западных стран, мировых лидеров и международных организаций».

«Чтобы они тоже давили на российскую сторону. Особенно те, кто годами имел с ними прекрасные бизнес- и лоббистские отношения. Становитесь рядом с нами. Становитесь посредниками. Доказывайте россиянам, что репутация, гуманизм имеют значение», — подчеркнул Подоляк.

Вопросы военной деблокады Мариуполя он назвал исключительной компетенцией Вооруженных сил Украины.

«Будь хотя бы одна возможность провести деблокаду военным путем — она была бы использована руководством ВСУ. Вооруженные Силы сегодня предпринимают усилия, чтобы эта возможность появилась в видимой перспективе. Но вопросы военных мероприятий и планов точно не являются предметом общественного обсуждения», — сказал замглавы ОП.

В воскресенье, 8 мая, заместитель командира полка Азов Святослав (Калина) Паламар и офицер управления разведки Илья Самойленко дали пресс-конференцию с мариупольского завода Азовсталь, который продолжают защищать украинские бойцы. Военные рассказали, что обстрелы завода продолжаются, а эвакуация не завершена, поэтому власти необходимо продолжить усилия и вывезти бойцов, раненых и медиков, а также тела погибших.

https://www.youtube.com/watch?v=O7rUwqGiEa4&ab_channel=%D0%9D%D0%92

Что происходит в Мариуполе

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами уже более двух месяцев. Действия российских военных повлекли за собой масштабную гуманитарную катастрофу в Мариуполе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь. В результате там погибли более 25 тысяч жителей.

Оккупанты заметают следы зверств и преступлений, сжигая тела людей в мобильных крематориях и свозя их в братские могилы. Часть мариупольцев вывозят на территорию ОРДО или в Россию, заставляя проходить через фильтрационные лагеря.

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Город продолжают защищать бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки и нацполиция. В настоящее время они окружены на территории завода Азовсталь, но продолжают борьбу с оккупантами.

Кроме украинских военных на заводе находились жители города, среди них женщины и дети, которые нашли единственное убежище от российских обстрелов в подземных тоннелях и бункерах завода. Российская сторона долгое время отказывалась открыть коридор для эвакуации гражданских. При поддержке ООН 1 мая началась эвакуация гражданских, которые скрывались в бомбоубежищах завода. 7 мая украинские власти сообщили, что с завода удалось эвакуировать всех женщин, детей и пожилых людей. Во время последнего этапа эвакуации россияне убили троих украинских военных, которые помогали гражданским покинуть территорию завода.

4 мая войска РФ прорвались на территорию Азовстали, несмотря на заявления России, что завод решили осаждать, а не штурмовать. Между украинскими бойцами и оккупантами ведутся тяжелые бои.

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Защитники Мариуполя неоднократно обращались к украинским властям и мировому сообществу, отмечая, что у бойцов есть проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами. Исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский 27 апреля рассказывал, что на заводе более 600 раненых военных. Защитники Мариуполя готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав с собой раненых и тела погибших. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции).

7 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке эвакуации из Азовстали раненых и медиков.

Активисты и ряд неправительственных организаций создали петицию к ООН и лидерам стран мира с призывом спасти украинских и гражданских с завода Азовсталь, применив процедуру экстракции.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Мариуполь Батальон Азов Азовсталь Оборона Мариуполя Полк Азов Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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