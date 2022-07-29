Издевательства над украинским военным: Подоляк назвал Россию «страной людоедов», которые «наслаждаются убийствами»

29 июля, 11:39
Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя видео, на котором российский оккупант издевается над украинским военным, назвал Россию «страной людоедов».

«Российские пропагандисты с восторгом показали, как группа ru-извергов уничтожала украинского пленного. Все, что нужно понимать миру: Россия — страна людоедов, наслаждающихся пытками и убийствами», — написал он в Twitter.

Видео дня
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1552912619413061634

Однако, по его словам, «туман войны не поможет избежать наказания российским палачам».

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«Всех идентифицируем. Каждого достанем», — отметил он.

В Telegram опубликовали видео издевательств над украинским военнопленным. На нем двое российских военных провели пленнику кастрацию канцелярским ножом.

https://www.youtube.com/watch?v=E6WVGlQFn6g
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Пытки Михаил Подоляк Война России против Украины

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