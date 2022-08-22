Подоляк о придуманной ФСБ версии об убийстве Дугиной: Жабы и гадюки российских спецслужб начали внутривидовую борьбу 22 августа, 17:15 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

«Ru-пропаганда снова создает вымышленные миры: виновными в подрыве авто пропагандистки Дугиной „назначена“ украинка и ее 12-летний ребенок», — написал он в Twitter.

По словам Подоляка, «странно, что на месте не нашли визитку Правого сектора или «эстонскую визу».

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«Жабы и гадюки российских спецслужб начали внутривидовую борьбу», — написал он.



ФСБ придумала, что украинские спецслужбы причастны к убийству дочери идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарьи.

В ведомстве страны-агрессора утверждают, что в убийстве подозревается гражданка Украины Наталья Вовк и ее 12-летняя дочь София Шабан.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина не причастна к подрыву авто дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи и ее гибели.

Подоляк добавил, что в РФ происходит постоянное нагнетание, чтобы проводить не скрытую мобилизацию на войну против Украины, а явную.

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявлял, что ответственность за убийство дочери путинского пропагандиста и идеолога Александра Дугина Дарьи взяла на себя так называемая Национальная Республиканская Армия.

Партизаны называют российского диктатора Владимира Путина узурпатором власти и военным преступником, однако повторяют тезис российской пропаганды о «братских народах».

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