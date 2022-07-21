Имя Путина будет рядом с бен Ладеном. Подоляк отреагировал на требование Пелоси признать Россию государством-спонсором терроризма 21 июля, 14:04 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что требование спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси признать Россию государством-спонсором терроризма — это блестящая позиция.

«Не может быть „гибкости“ и realpolitik, когда одна страна убивает детей и шантажирует полмира голодом и холодом. Блестящая позиция Нэнси Пелоси», — написал он в Twitter.

Видео дня

Подоляк добавил, что «Россия страна-террорист, и будет признана такой официально».

«Путин мечтал войти в историю, как Петр I. Теперь его имя будет рядом с бен Ладеном», — заявил он.

Politico писало, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю США Энтони Блинкену с требованием признать Россию государством-спонсором терроризма — иначе это сделает Конгресс.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.