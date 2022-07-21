Имя Путина будет рядом с бен Ладеном. Подоляк отреагировал на требование Пелоси признать Россию государством-спонсором терроризма

21 июля, 14:04
Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что требование спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси признать Россию государством-спонсором терроризма — это блестящая позиция.

«Не может быть „гибкости“ и realpolitik, когда одна страна убивает детей и шантажирует полмира голодом и холодом. Блестящая позиция Нэнси Пелоси», — написал он в Twitter.

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Подоляк добавил, что «Россия страна-террорист, и будет признана такой официально».

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1550059359811559424
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«Путин мечтал войти в историю, как Петр I. Теперь его имя будет рядом с бен Ладеном», — заявил он.

https://www.youtube.com/embed/f3dP62HDdh8

Politico писало, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю США Энтони Блинкену с требованием признать Россию государством-спонсором терроризма — иначе это сделает Конгресс.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   США Нэнси Пелоси Михаил Подоляк Война России против Украины

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