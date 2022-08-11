«Карма найдет». Технические аварии на военных аэродромах в Крыму и Беларуси армии РФ нужно рассматривать как предупреждение сверху — Подоляк 11 августа, 11:25 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Эпидемию технических аварий на военных аэродромах в Крыму и Беларуси российским военным следует рассматривать как предупреждение сверху, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Инфографика: НВ

«Эпидемию технических аварий на военных аэродромах в Крыму и Беларуси ru-военным следует рассматривать как предупреждение сверху: забудьте об Украине, снимите форму и уходите», — написал он в Twitter.

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По словам Подоляка, ни в оккупированном Крыму, ни в оккупированной Беларуси российские военные не смогут чувствовать себя в безопасности.

«Карма найдет повсюду», — написал он.

В четверг, 11 августа, в районе аэродрома Зябровка, который расположен недалеко от белорусского города Гомель, были слышны взрывы. Аэродром находится под контролем российских войск.

В минобороны Беларуси утверждают, что происходящее на аэродроме было якобы «обычным возгоранием».

9 августа на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора России утверждало, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали.



The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что за атакой на аэродром возле Новофедоровки в оккупированном Крыму стоят украинские Силы спецопераций.



Перед этим газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленный анонимный источник среди украинских военных чиновников сообщила, что удар по авиабазе был нанесен с помощью произведенного в Украине оружия. В Министерстве обороны Украины официально сообщили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома Саки в Крыму.

На следующий день в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне потеряли сразу девять самолетов.

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