Подоляк прокомментировал «тайную» встречу Залужного с НАТО 26 августа, 23:15 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Анна Войтенко)

«Тайное» совещание главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного было секретом только для медиа.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

«Это секретное совещание для медиа. Залужный активно общается с представителями Министерств обороны или Генштабов наших партнеров. Практически ежедневно», — сообщил Подоляк.

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По его словам, такие совещания существуют, потому что надо постоянно вносить коррективы по тактике и стратегиям, смотреть, что делает Россия, и объяснять партнерами, что нужно Украине, могут ли военные ожидать дополнительных ракет, дополнительной фронтовой ПВО или даже F-16.

«Эти консультации постоянно идут. Тем более, они идут с нашими партнерами из США и Великобритании. Но о чем именно они идут, мы в эфире это обсуждать не будем», — подчеркнул советник.

26 августа издание The Guardian сообщило, что командование Североатлантического альянса провело секретное совещание с главкомом ВСУ Валерием Залужным на польской границе.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва.



В Генштабе подтвердили успех ВСУ в направлении Работино, заявив, что бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Они продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

16 августа Минобороны сообщило об освобождении Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

Залужный заявил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».



Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.



По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.