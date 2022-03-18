«Может стать ложным трендом». Подоляк ответил на слова Шольца о том, что ответственный за войну «лишь Путин», а не россияне 18 марта, 10:15 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц, стремясь оправдать свою нерешительность, предлагает разделить простых россиян и Путина как автора войны.

Однако, по словам Подоляка, официально 71% россиян категорически поддерживают войну.

«В Европе это может стать ложным трендом. Ибо официально 71% россиян категорически поддерживают войну против Украины и массовые убийства наших граждан. Имейте это в виду», — написал он.

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Канцлер @OlafScholz, прагнучи виправдати свою нерішучість, пропонує розділити простих росіян і Путіна як автора війни. У Європі це може стати неправдивим трендом. Бо офіційно 71% росіян категорично підтримують війну проти 🇺🇦 та масові вбивства наших громадян. Майте це на увазі. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 18, 2022

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что россияне не несут ответственности за то, что президент РФ Владимир Путин развязал войну против Украины. Шольц осудил нападки на выходцев из России.

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