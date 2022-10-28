«О каких переговорах здесь можно говорить?». Заявления Медведева об энергоснабжении — это официальное признание в терроризме — Подоляк 28 октября, 14:39 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на неадекватные заявления заместителя председателя Совета безопасности страны-агрессора России Дмитрия Медведева касательно энергоснабжения.

«Фантастика! Кремль устами Медведева прямо заявил: мы будем уничтожать украинскую энергосистему и терроризировать миллионы людей, пока Украина не согласится с капитуляцией», — написал Подоляк в Twitter.

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По его словам, это фактически официальное признание в терроризме на государственном уровне.

«О каких переговорах здесь можно говорить? С кем?» — написал он.

Медведев решил шантажировать Украину и заявил, что для стабильности энергоснабжения «надо признать правомерность требований России» в рамках войны.

27 октября НЭК Укрэнерго сообщило, что вводит более длительные экстренные отключения света в Киеве после новой атаки РФ на объект энергетической инфраструктуры.

В результате атаки РФ из строя выведен ряд критически важных объектов. В результате в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления.

Графики стабилизационных отключений, которые составлены накануне, больше актуальны. В ближайшие дни будут применены более жесткие и продолжительные отключения электроснабжения.

С 10 октября целями РФ стали объекты критической и энергетической инфраструктуры по всей Украине.

18 октября президент Владимир Зеленский заявил, что за этот период страна-агрессор Россия разрушила более 30% электростанций в Украине. Он назвал удары оккупантов по украинской энергетической и критической инфраструктуре новым видом терактов.