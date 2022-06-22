Подоляк назвал «сильным поступком» решение главы МИД Италии покинуть партию из-за нежелания соратников оказать военную помощь Украине

22 июня, 14:30
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Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на решение главы МИД Италии Луиджи Ди Майо покинуть партию из-за нежелания соратников оказать военную помощь Украине.

«Каждый политик сегодня делает выбор, как войти в мировые учебники истории», — написал он в Twitter.

По его словам, сильный поступок Луиджи Ди Майо — лидера, понимающего масштаб вызовов для Европейского континента.

Видео дня
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1539565094291607553

«Политика Италии — дело Италии. Но мы всегда будем благодарны каждому, кто избрал сторону добра — Украины», — написал он.

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Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо покинул свою партию Движение 5 звезд из-за разногласий по поддержке Украины на фоне полномасштабного вторжения России и предоставления военной помощи Киеву.

Решение главы МИД Италии о выходе из партии привело к расколу в парламенте страны. По данным издания Il Sole 24 Ore, фракцию M5S покинули более 60 парламентариев, вместе с Ди Майо они планируют создать новую парламентскую группу.

https://www.youtube.com/watch?v=OxqmRnIWfEA
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Италия Михаил Подоляк Война России против Украины

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