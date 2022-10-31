Миру интересно смотреть на массовые разрушения в прямом эфире, а затем всерьез слушать «переговорные предложения» России — Подоляк 31 октября, 11:03 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя массированный ракетный удар, который страна-агрессор Россия нанесла по Украине в понедельник, 31 октября, заявил, что миру интересно смотреть на массовые разрушения в прямом эфире.

Подоляк заявил, что РФ нанесла очередной массированный каскадный ракетный удар по десяткам городов Украины.

"Не сомневаюсь, что миру интересно смотреть на массовые разрушения, "замораживание" целой страны в прямом эфире, а затем всерьез слушать переговорные предложения России. И всячески откладывать передачу Украине систем ПВО», – написал он в Twitter.

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В понедельник, 31 октября, Россия совершила новую массированную ракетную атаку по всей территории Украины.

Несколько взрывов прогремели в Киеве, попадания ракет зафиксированы в Харькове, Запорожье, Черкасской, Киевской, Кировоградской областях. Во многих областях слышали работу ПВО.