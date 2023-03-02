«Россия хочет напугать своих». Подоляк назвал заявления об «украинских ДРГ» в РФ «классической провокацией»
Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)
В четверг, 2 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что история об "украинских ДРГ" в РФ — это классическая провокация.
«История об украинских ДРГ в рф — это классическая провокация. Совершенно сознательная», — говорится в его сообщении в Twitter.
По словам Подоляка, Россия хочет напугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность.
«Между тем партизанское движение в России становится сильнее и агрессивнее. Бойтесь своих партизан», — добавил он.
Ранее российские пропагандисты распространили фейк о том, что на территорию Брянской области якобы проникла «украинская ДРГ».
При этом пропагандисты и представители местных властей путаются в своей лжи: сначала сообщалось, что диверсанты взяли заложников, расстреляли школьный автобус и убили девочку. Однако вскоре убитая девочка удивительным образом воскресла.
А версия со школьным автобусом была опровергнута, поскольку школы Брянской области находятся на дистанционном обучении.
Также российская пропаганда не может определиться, в какой деревне были «захваченные заложники». Одни источники сообщают о том, что в заложники якобы взяли жителей села Сушаны, другие жителей села Любечаны. Между селами 15 км.
Также нет фото и видео с места событий.
Генштаб Украины заявил, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.