«Россия хочет напугать своих». Подоляк назвал заявления об «украинских ДРГ» в РФ «классической провокацией» 2 марта, 12:58 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

«История об украинских ДРГ в рф — это классическая провокация. Совершенно сознательная», — говорится в его сообщении в Twitter.

По словам Подоляка, Россия хочет напугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность.

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«Между тем партизанское движение в России становится сильнее и агрессивнее. Бойтесь своих партизан», — добавил он.

Ранее российские пропагандисты распространили фейк о том, что на территорию Брянской области якобы проникла «украинская ДРГ».

При этом пропагандисты и представители местных властей путаются в своей лжи: сначала сообщалось, что диверсанты взяли заложников, расстреляли школьный автобус и убили девочку. Однако вскоре убитая девочка удивительным образом воскресла.



А версия со школьным автобусом была опровергнута, поскольку школы Брянской области находятся на дистанционном обучении.

Также российская пропаганда не может определиться, в какой деревне были «захваченные заложники». Одни источники сообщают о том, что в заложники якобы взяли жителей села Сушаны, другие жителей села Любечаны. Между селами 15 км.

Также нет фото и видео с места событий.

Генштаб Украины заявил, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

