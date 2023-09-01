Встреча с диктатором. Подоляк отреагировал на будущий визит Эрдогана в Россию 1 сентября, 07:47 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Турция получает от России все, что ей нужно и с демпингом, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя визит президета Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в РФ.

По его словам, сейчас для Турции это важно, учитывая то, в каком экономическом состоянии она находится.

«Моя позиция немножко иная, безотносительно к Эрдогану. Я считаю, что, если ты хочешь иметь определенную репутацию, ты должен с уважением относиться к себе. «Путин, тебе что-то нужно — приходи сюда. Если ты не хочешь, тогда мы считаем, что ты никто», — сказал Подоляк 24 Каналу.

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Он подчеркнул, что тогда репутационно можно выглядеть именно глобальным лидером.

«А если ты едешь к человеку, который сегодня боится выйти из кабинета и пройтись без охраны три метра — это будет означать, что репутация ничто в современном мире. При этом ты претендуешь на статус мощного регионального лидера, который должен заниматься безопасностью Черноморской акватории, например», — сказал он.

По данным турецких СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным 4 сентября в Сочи.

2 августа турецкое издание Hurriyet сообщило, что российский диктатор может приехать в Турцию в конце августа. Назывались также сроки — конец августа-начало сентября.

9 августа Эрдоган заявил, что намерен возродить соглашение по экспорту зерна по Черному морю, о чем говорил с российским диктатором в телефонном разговоре.

21 августа Эрдоган заявлял, что его встреча с Путиным откладывается, вероятно, до сентября. Тогда он не уточнил дату и место проведения возможной встречи.

По данным издания Yeni Şafak, Эрдоган сам поедет в Россию для встречи с Путиным.

25 августа в Кремле заявили, что встреча Эрдогана и диктатора Путина уже «готовится».