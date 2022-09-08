Нет доверия и авторитета. Подоляк резко ответил на предложение Берлускони стать посредником между Украиной и Россией

8 сентября, 15:19
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Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал предложение экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони касательно того, чтобы он и бывший канцлер Германии Ангела Меркель стали посредниками между Украиной и Россией.

"Странные предложения определенных деятелей стать посредниками между Украиной и Россией следует рассматривать как попытку использовать тему Украины для реанимации имени в своих странах", - написал он в Twitter.

Видео дня

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1567836246654722048

Подоляк добавил, что «любой посредник должен иметь доверие, авторитет, актуальность».

"Ни Берлускони, ни Меркель этого точно не имеют. Чтоб что?», — написал он.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что он и экс-канцлер Германии Ангела Меркель могли бы стать посредниками между Украиной и страной-агрессором Россией.

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В апреле Берлускони заявлял, что очень разочарован Путиным. По его словам, он познакомился с Путиным 20 лет назад и тот всегда казался ему «человеком здравого смысла, человеком демократии, человеком мира».

«Сегодня мы столкнулись с беспрецедентной агрессией России против такой нейтральной страны, как Украина, которая мужественно и решительно борется за свою свободу», — заявлял Берлускони.

В 2015 году Сильвио Берлускони прилетал с частным визитом в Россию, откуда вместе с Путиным вылетел в аннексированный Крым.

В том же году СМИ сообщали, что Путин предлагал Берлускони портфель министра экономического развития и российское гражданство.

https://www.youtube.com/watch?v=iV-ZVlyvgMk
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Сильвио Берлускони Михаил Подоляк Война России против Украины

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