«Россия всегда инвестирует в раскол». Подоляк отреагировал на попытку госпереворота в Германии

7 декабря, 14:31
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Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя попытку госпереворота в Германии, заявил, что Россия всегда инвестирует в раскол.

«Убийство критика в Швеции, попытка госпереворота в Германии, посылки со взрывчаткой в Испании – Россия всегда инвестирует в раскол, поляризацию и дестабилизацию», — написал он в Twitter в среду, 7 декабря.

Видео дня

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1600457999985745920

По его словам, тролли в интернете, ультраправые/левые на улице, взрывчатка – это только инструменты.

Подоляк добавил, что путинская Россия – ключевая угроза безопасности ЕС.

Немецкие стражи порядка во время масштабной спецоперации по всей стране обезвредили террористическую группу, которая готовила государственный переворот.

Члены группы, связанные с движением Рейхсбюргера, участники которого не признают ФРГ, готовили силовой захват государственных учреждений.

В ходе спецоперации было задержано 25 человек, среди которых, по данным Bild, гражданин России Виталий Б.

https://www.youtube.com/watch?v=2EwjZtckd2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Германия Михаил Подоляк Война России против Украины

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