Каждая компания, которая продолжает работать в РФ, финансирует Крестовый поход Путина против западного мира — Подоляк 26 октября, 11:57 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что каждая компания, продолжающая работать в РФ, финансирует Крестовый поход российского диктатора Владимира Путина против западного мира.

«Каждая компания, которая продолжает работать в России, финансирует Крестовый поход Путина против западного мира и убийства украинцев», — написал он в Twitter.

По его словам, Zara и другие должны понести ответственность и не только репутационную.

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«Сегодня каждый должен сделать цивилизационный выбор: поддерживать демократию или террор», — написал Подоляк.

По данным СМИ, испанский холдинг Inditex (Zara и Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и Oysho) планирует остаться в России.

